З українського аеропорту Бориспіль до Кабула вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Його відправили для евакуації громадян України та іноземців з Афганістану. Але наразі немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою.

Крім того, поки не вдалося отримати дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Тому наразі літак Іл-76МД перебуває в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає дозволу на евакуацію.

17 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що із захопленого талібами Афганістану хочуть вилетіти 153 українці.

За його словами, серед тих, хто звернувся за допомогою до дипломатів, є громадяни, які перебувають на військовій базі, де працювали за контрактом, українці афганського походження, які відвідували родичів, а також бізнесмени.

Напередодні речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що в аеропорту Кабула перебуває літак, який повинен вивезти українців. Але евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені безпечні умови.

Тим часом українцям, які наразі в Афганістані й хочуть повернутися, радять негайно повідомити про себе у посольство в Таджикистані або Пакистані за телефоном гарячої лінії +992 900006520 або зателефонувати на гарячу лінію МЗС за номером телефону +38 044 238-16-57.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ