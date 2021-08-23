24 серпня українці відзначатимуть одне із найважливіших свят в історії – День Незалежності України 2021. З нагоди 30-річчя незалежності організують масштабний військовий парад у Києві.

Парад до Дня Незалежності України 2021 року відбуватиметься за участі військової авіації, озброєння, техніки та безпосередньо військових.

Факти ICTV зібрали афішу параду в Києві до Дня Незалежності, щоб знати, на яких локаціях відбуватиметься урочистий захід.

Афіша параду до Дня Незалежності України

На головних вулицях столиці Хрещатик та Майдан Незалежності передбачено масштабний військовий парад із прольотами авіаційної техніки.

Також на Михайлівській площі та Володимирському проїзді можна буде побачити статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки української армії.

А от на річці Дніпро відбудеться урочисте проходження катерів і проліт авіації. Крім того, передбачено повітряний і морський покази озброєння та військової техніки. На завершення на Трухановому острові влаштують артилерійський салют.

Онлайн-трансляцію параду до Дня Незалежності у Києві можна буде подивитися на Фактах ICTV.

Перекриття руху транспорту у Києві 24 серпня

У День Незалежності у Києві місцями буде тимчасове обмеження руху транспорту.

Так, із 6.00 до 8.00 обмежать рух на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вулицях Чорновола, Старовокзальній, Жилянській, Антоновича.

6.00 – 12.00 – на вул. Великій Васильківській (від Либідської площі до Хрещатика).

6.00 – 16.00 можливе перекриття руху на вул. Хрещатик, Михайлівській (від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Грушевського, Петрівській алеї, Парковій дорозі.