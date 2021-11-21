В Киеве проходит марш ко Дню Достоинства и Свободы

В Киеве чтят память жертв Революции Достоинства, которая началась 21 ноября 2013 года.

В центре центра столицы состоялось шествие от Майдана Незалежности к мемориалу на аллее Героев Небесной Сотни. Здесь собралось несколько тысяч человек. Они вспоминают события восьмилетней давности.

Люди начали шествие с начала Аллеи, во время которой скандировали: “Слава!”, “Украина – превыше всего!”, “Героям небесной сотни – Слава!”.

Впоследствии перед Экуменическим храмом Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ, где состоится панихида, на которой вспомнят Героев Небесной Сотни и всех, кто отдал свою жизнь за Украину. Там зажгут лампадки у портретов Героев Небесной Сотни.

В настоящее время активисты дошли до Офиса президента.

Участники шествия требовали, чтобы их пропустили в здание без осмотра.

Правоохранители отказались это делать и надели шлемы.

Участники шествия скандируют: “Пускай” и “Позор”.

Пока локальное противостояние на входе в здание Офиса президента завершилось, и люди начали петь гимн Украины.