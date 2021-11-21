Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

В Киеве проходит марш ко Дню Достоинства и Свободы

Абрамова Юлия редактор ленты
В Киеве проходит марш ко Дню Достоинства и Свободы

В Киеве чтят память жертв Революции Достоинства, которая началась 21 ноября 2013 года.

В центре центра столицы состоялось шествие от Майдана Незалежности к мемориалу на аллее Героев Небесной Сотни. Здесь собралось несколько тысяч человек. Они вспоминают события восьмилетней давности.

Люди начали шествие с начала Аллеи, во время которой скандировали: “Слава!”, “Украина – превыше всего!”, “Героям небесной сотни – Слава!”.

Впоследствии перед Экуменическим храмом Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ, где состоится панихида, на которой вспомнят Героев Небесной Сотни и всех, кто отдал свою жизнь за Украину. Там зажгут лампадки у портретов Героев Небесной Сотни.

В настоящее время активисты дошли до Офиса президента.

Участники шествия требовали, чтобы их пропустили в здание без осмотра.

Правоохранители отказались это делать и надели шлемы.

Участники шествия скандируют: “Пускай” и “Позор”.

Пока локальное противостояние на входе в здание Офиса президента завершилось, и люди начали петь гимн Украины.

Читайте
Революция Достоинства: хронология самого кровавого дня, 20 февраля 2014

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка