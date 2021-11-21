У Києві відбувається марш до Дня Гідності та Свободи

У Києві вшановують пам’ять жертв Революції Гідності, яка розпочалася 21 листопада 2013 року.

У центрі столиці відбувається хода від Майдану Незалежності до меморіалу на алеї Героїв Небесної Сотні. Тут зібралося кілька тисяч людей. Вони згадують події восьмирічної давнини.

Люди почали ходу з Алеї, під час якої скандували: “Слава!”, “Україна – понад усе!”, “Героям небесної сотні – Слава!”.

Згодом дійшли до Екуменічного храму Архістратига Михайла та українських новомучеників УГКЦ, де відбудеться панахида, на якій згадають Героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав своє життя за Україну. Там запалять лампадки біля портретів Героїв Небесної Сотні.

Наразі активісти зупинилися під стінами Офісу президента.

Учасники ходи вимагають, щоб їх пропустили до будівлі без огляду.

Правоохоронці відмовилися це робити та одягли шоломи. Учасники ходи скандують: “Нехай” і “Ганьба”.

Наразі локальне протистояння на вході до будівлі Офісу президента завершилося, і люди почали співати гімн України.