Революция Достоинства: хронология самого кровавого дня, 20 февраля 2015

Трагические страницы Революции Достоинства и именно утро 20 февраля, который называют затишьем перед бурей. Под утро того дня массовые беспорядки, которые начались еще 18 числа вдруг прекратились, а Беркут начал отступать. Евромайдановцы решили – это шанс продвинуться по Институтской, но попали в ловушку снайперов.

Юрий показывает поляну на территории Михайловского собора, куда после расстрелов сносили тела активистов. Тогда, в 2014 году именно храм стал прибежищем для тех, кого не пожалела пуля снайпера.

Среди первых жертв – инженер из Черновцов Василий Аксенин. Прикрыв щитом, его заберут собратья, а медики доставят в больницу. Через 20 дней он умер.

Прячась на верхних этажах отеля Украина и соседних зданиях, черные снайперы в течении нескольких часов непрерывно стреляют по активистам.

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Не жалея никого. Прицельными выстрелами в шею, голову и грудь цинично расстреливали даже медиков и священников.

Только по официальной статистике в тот день погибли 48 майдановцев. Среди них самая молодая жертва за все время Революции достоинства – Назар Войтович. На тот момент ему было 17.

Бойня не останавливает безоружных протестующих.

Евромайдан объявляет массовую мобилизацию.

В тот же день в Киев срочно приехала делегация ЕС, чтобы наладить переговоры и прекратить кровопролитие. На Майдане погасили дом профсоюзов. А уже 21 февраля Виктор Янукович заявил о готовности к внеочередным выборам.

Лидеры оппозиции соглашаются на примирение. Но Майдан, залитый кровью убитых, говорит нет.

Далее было позорное бегство Януковича и начало российской агрессии против Украины.

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