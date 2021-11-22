С начала суток 22 ноября российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ ранен.

Бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В настоящее время врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

По данным штаба ООС, сегодня боевики открывали огонь в направлении украинских позиций в Попасной из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, враг дважды обстрелял Прицепиловку с использованием гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В воскресенье, 21 ноября, на Донбассе было два нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Попасной враг стрелял из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, а в сторону Екатериновки – из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь не было.