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Факты / Украина

На Донбассе в результате обстрела ранен украинский боец

Валентина Летяк редактор ленты
Український військовий на Донбасі

С начала суток 22 ноября российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ ранен.

Бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В настоящее время врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

По данным штаба ООС, сегодня боевики открывали огонь в направлении украинских позиций в Попасной из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, враг дважды обстрелял Прицепиловку с использованием гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В воскресенье, 21 ноября, на Донбассе было два нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Попасной враг стрелял из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, а в сторону Екатериновки – из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь не было.

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Источник: Штаб ООС

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