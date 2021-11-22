З початку доби 22 листопада російські найманці тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС. Внаслідок обстрілів одного військовослужбовця ЗСУ поранено.

Бійцю надали першу медичну допомогу і евакуювали до лікувального закладу.

Нині лікарі оцінюють стан його здоров’я як задовільний.

За даними штабу ООС, сьогодні бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій у Попасній із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Окрім тото, ворог двічі обстріляв Причепилівку з використанням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У неділю, 21 листопада, на Донбасі було два порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ, одне яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрмну Попасної ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів, а у бік Катеринівки – з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Втрат не було.