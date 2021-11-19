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Факты / Украина

На Донбассе погиб солдат полка спецназначения: стало известно его имя

Валентина Летяк редактор ленты
Уберт Мрачковський

19 ноября в зоне проведения Операции объединенных сил в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков погиб Уберт Мрачковский – старший солдат 8-го полка специального назначения Сил специальных операций (ССО).

Украинский военный получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

– Ему всегда будет 33 года. Украина потеряла воина. Он навсегда остается в списках воинской части и нашей памяти. Воин выиграл свою войну и отдал дань нашей совместной победе, – сообщает командование Сил специальных операций ВСУ.

Штаб ООС 19 ноября сообщил, что на Донбассе в результате обстрелов наемниками РФ погиб украинский военный.

На тот момент боевики четыре раза нарушили тишину. Они вели обстрелы возле нескольких населенных пунктов. Среди них – Марьинка, Лопаскино и Причепиловка. Враг применил артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

Наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь.

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Фото: ССО ЗСУ

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