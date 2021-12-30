У троих жителей Краматорска – двоих девушек 20 и 24 лет и 26-летнего парня – провели обыск по обвинению в распространении порноконтента на закрытых интернет-сайтах.

По данным Нацполиции, они работали веб-моделями на порноресурсах. Следствие считает, что фигуранты начали свою деятельность в конце 2020 года.

– Подписка на закрытый ресурс с фото и видеоматериалами порнографического характера обошлась в пять долларов единовременно, за отдельную плату пользователям предлагался частный видео-чат, а также прайс с услугами, – говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что фигуранты дела продавали свой контент пользователям со всего мира, ежемесячный оборот денег достигал около 20 тыс. гривен.

Во время обыска у девушек и парня извлекли компьютерную технику, телефоны с видеофайлами поноканала, банковские карты и флешки.

Как уточняется, открыто уголовное производство по факту ввоза, изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов (часть 3 статьи 301 Уголовного кодекса). Фигурантам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Имена и фамилии обвиняемых не называются, их комментарии относительно этого дела отсутствуют.