У трьох жителів Краматорська – двох дівчат 20 та 24 років та 26-річного хлопця – провели обшук за звинуваченням у поширенні порноконтенту на закритих інтернет-сайтах.

За даними Національної поліції, вони працювали веб-моделями на порноресурсах. Слідство вважає, що фігуранти розпочали свою діяльність наприкінці 2020 року.

– Підписка на закритий ресурс з фото та відеоматеріалами порнографічного характеру коштувала п’ять доларів одноразово, за окрему плату користувачам пропонувався приватний відео-чат, а також прайс із послугами, – йдеться у повідомленні.

У відомстві стверджують, що фігуранти справи продавали свій контент користувачам з усього світу, щомісячний обіг грошей сягав близько 20 тис. гривень.

Під час обшуку у дівчат та хлопця забрали комп’ютерну техніку, телефони з відеофайлами поноканалу, банківські картки та флешки.

Як уточнюється, відкрито кримінальне провадження за фактом ввезення, виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічних предметів (частина 3 статті 301 Кримінального кодексу). Фігурантам загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Імена та прізвища обвинувачених не називаються, їх коментарі щодо цієї справи відсутні.