Во вторник утром, 25 января, сразу в трех государствах – Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане – произошел блэкаут, или масштабное отключение электроэнергии.

Эти три страны Центральной Азии находятся в единой энергосистеме (едином энергокольце). Внезапное прекращение электроснабжения привело к остановке метрополитена и наземного общественного транспорта, приостановке работы аэропортов, перебоям с интернетом и мобильной связью, а также перебоям с отоплением и водоснабжением.

Факты ICTV поинтересовались у эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриана Прокипа, что могло вызвать блэкаут в этих странах и возможен ли подобный сценарий в Украине.

Причины внезапного блэкаута

Объясняя причины внезапного массового отключения электроэнергии, в Министерстве энергетики Узбекистана заявили, что блэкаут связан с большой аварией в единой электросети Центральной Азии.

В пресс-службе казахского энергетического оператора KEGOC также заявили, что отключение электроэнергии произошло из-за “значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии”.

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV эксперт по энергетике Андриан Прокип, похоже на то, что в какой-то момент произошел дисбаланс производства и потребления электроэнергии.

– Соответственно, в системе начала падать частота, и автоматика по сути отключила часть регионов. Это рядовая ситуация в рамках внештатных ситуаций. Когда генерация электроэнергии не соответствует потреблению, начинается падение частоты сети. Соответственно, автоматика для того, чтобы не начала каскадно падать система, по сути отключает какую-то часть сети, — рассказал эксперт.

Андриан Прокип уточнил, что причиной, по которой возник дисбаланс производства и потребления, могла, например, быть какая-то авария на энергоблоке.

Возможен ли подобный сценарий в Украине

В комментарии Фактам ICTV Андриан Прокип объяснил, что подобная ситуация в Украине не исключена. Он назвал это “вполне реальным сценарием”.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что в Украине недостаточно угля. Кроме того, может возникнуть ситуация, когда внезапно прекращает работу какой-то блок АЭС.

Например, сегодня Хмельницкая АЭС отключила от сети первый энергоблок из-за срабатывания защиты. А на Запорожской АЭС произошло плановое отключение энергоблока от сети на несколько дней (для устранения газовой неплотности турбогенератора).

В подобных ситуациях, по словам Прокипа, мощности, которые внезапно отключились от сети, нужно чем-то заместить. К примеру, к работе в объединенной энергосистеме Украины подключают работающие в резерве тепловые электростанции (ТЭС).

– Может ли быть такая ситуация (с блэкаутом, как в странах Центральной Азии, – Ред.)? Такая ситуация может быть повсюду… Конечно, в условиях, когда у нас нет достаточно угля, когда газ дорогой, чтобы его жечь, мазута тоже нет, никто в горячем резерве блоки не держит. Соответственно, происходит запрос на аварийную помощь. То есть соседнее государство начинает по какому-то графику поставлять электроэнергию. Если, например, никто не может оказать аварийную помощь в таком объеме, в котором она нужна, то действительно производится отключение каких-то потребителей или вводится график ограничения потребления. Риск этого существует особенно в условиях, когда нет достаточно топлива, как у нас, или когда нет в резерве генерационных мощностей, — объяснил Прокип.

Угроза кибератак и диверсий

Комментируя возможность блэкаута в Украине в результате кибератаки, Андриан Прокип подчеркнул, что для нашего государства это не что-то новое, ведь подобное уже происходило в предыдущие годы.

Эксперт напомнил о ситуации с Прикарпатьеоблэнерго. Так, в ночь на 23 декабря 2015 года российские хакеры совершили атаку на внутреннюю сеть этого облэнерго. Из-за этого были отключены до 30 подстанций, а около 230 тыс. жителей остались без света.

Злоумышленники получили доступ к корпоративной сети Прикарпатьеоблэнерго через заражение компьютера сотрудника компании трояном BlackEnergy.

Еще одна атака на энергосистему Украины произошла в декабре 2016 года. Тогда была полностью обесточена подстанция Северная (с. Новые Петровцы). Осались без света часть потребителей Киева и области.

Как отметил Андриан Прокип, позитивным моментом является то, что с тех пор в Украине проводилась работа по защите критической инфраструктуры энергетических компаний от кибератак.

– Это был такой кейс, который рассматривался во многих странах, как пример того, какими могут быть последствия кибератаки на энергетическую инфраструктуру. С одной стороны, вкладывались средства и была донорская поддержка, США в том числе, чтобы предотвращать такие вещи в будущем. С другой стороны, уровень информатизации украинских энергокомпаний не так высок. То есть, на многих станциях нет таких систем управления, как на современных станциях. И это тоже выступает защитой. Но 2016 год показывает, что все же есть уязвимость, — рассказал эксперт.

Андриан Прокип добавил, что не стоит забывать и об угрозе физических диверсий в украинской электросети, учитывая, что наше государство находится в состоянии войны с Россией.

– То есть теоретически возможны случаи, когда кто-то просто физически вызывает аварию. А в условиях, когда в следующем месяце мы должны работать несколько дней в изолированном режиме как часть этапа отсоединения от энергосистемы России и присоединения к европейским энергосистемам, здесь нельзя исключать такие диверсии со стороны России, — заявил эксперт.

В то же время Андриан Прокип подчеркнул, что вероятность такого сценария крайне низкая.

А чтобы обезопасить украинскую энергосистему от возможных угроз, нужно защищать критическую инфраструктуру и иметь достаточное количество мощностей и топлива.

– Во-первых, физическая защита объектов критической инфраструктуры, второе – это достаточное количество генерирующих мощностей и топлива. И тогда все будет хорошо, — заявил Прокип.