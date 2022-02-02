Кулеба назвал примерную дату встречи советников нормандской четверки

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча советников лидеров нормандской четверки запланирована на следующую неделю.

Об этом он сказал во время брифинга для иностранных СМИ 2 февраля.

– По состоянию на сегодня уже планируется встреча, как и было договорено в Париже. Но пока нет смысла подтверждать какую-то конкретную дату, потому что все может еще множество раз поменяться, – сказал Кулеба.

По его словам, пока Российская Федерация стянула свои войска вдоль украинских границ, наблюдается отсутствие нарушений на Донбассе.

Напомним, по словам Кулебы, Украина готова встретиться с Россией в любом формате для дипломатического разрешения военного конфликта.