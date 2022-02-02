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Факты / Мир

Украина готова встретиться с РФ в любом формате для решения военного конфликта – Кулеба

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готов встретиться с Москвой в любом формате для поиска дипломатического решения военного конфликта. 

Об этом он заявил во время брифинга для иностранных СМИ 2 февраля.

– Украина готова встретиться с Россией в любом формате переговоров для поиска дипломатического решения восьмилетнего российско-украинского вооруженного конфликта. Мы никогда не прятались от переговоров, – заявил Кулеба.

Он напомнил, что Украина годами тяжело работала в нормандском формате, совместно с немецкими и французскими медиаторами, чтобы достичь дипломатического решения. 

– Россия должна трезво понять, что любые военные действия будут иметь очень серьезную цену, – сказал Дмитрий Кулеба и напомнил о единстве Запада в поддержке Украины.

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