Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готов встретиться с Москвой в любом формате для поиска дипломатического решения военного конфликта.

Об этом он заявил во время брифинга для иностранных СМИ 2 февраля.

– Украина готова встретиться с Россией в любом формате переговоров для поиска дипломатического решения восьмилетнего российско-украинского вооруженного конфликта. Мы никогда не прятались от переговоров, – заявил Кулеба.

Он напомнил, что Украина годами тяжело работала в нормандском формате, совместно с немецкими и французскими медиаторами, чтобы достичь дипломатического решения.