Кулеба назвав попередню дату зустрічі радників нормандської четвірки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що зустріч радників лідерів нормандської четвірки запланована на наступний тиждень.

Про це він сказав під час брифінгу для іноземних ЗМІ 2 лютого.

– Станом на сьогодні вже планується зустріч, як і було домовлено в Парижі. Але поки що немає сенсу підтверджувати якусь конкретну дату, тому що все може ще багато разів змінитися, – сказав Кулеба.

За його словами, доки Російська Федерація стягнула свої війська вздовж українських кордонів, спостерігається відсутність порушень на Донбасі.

Нагадаємо, за словами Кулеби, Україна готова зустрітися з Росією у будь-якому форматі для дипломатичного вирішення військового конфлікту.