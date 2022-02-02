Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ готовий зустрітися з Москвою у будь-якому форматі для пошуку дипломатичного вирішення військового конфлікту.

Про це він заявив під час брифінгу для іноземних ЗМІ 2 лютого.

– Україна готова зустрітися з Росією у будь-якому форматі переговорів для пошуку дипломатичного вирішення восьмирічного російсько-українського збройного конфлікту. Ми ніколи не ховалися від переговорів, – заявив Кулеба.

Він нагадав, що Україна роками важко працювала у нормандському форматі, спільно з німецькими та французькими медіаторами, аби досягти дипломатичного рішення.