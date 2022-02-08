Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что на Донбассе начались столкновения между наемниками и местным населением с использованием оружия.

Там уточняют, что противник активизировал набор наемников с помощью вербовочных центров, так как оккупационным войскам не удается укомплектовать свои подразделения достаточным числом новобранцев за счет местного населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

– Противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ с направлением их для прохождения службы по контракту через неконтролируемые Украиной участки границы, – сообщают в разведке.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные формирования за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего украинский военный получил ранение.