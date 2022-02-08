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Факти / Україна

Використовують зброю: на Донбасі відбуваються зіткнення між найманцями та населенням

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Бойовики на Донбасі

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що на Донбасі почалися сутички між найманцями та місцевим населенням із використанням зброї.

Там уточнюють, що противник активізував набір найманців за допомогою вербувальних центрів, оскільки окупаційним військам не вдається укомплектувати свої підрозділи достатньою кількістю новобранців за рахунок місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

– Противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через ділянки кордону, які не контролюються Україною, – повідомляють у розвідці.

Раніше повідомлялося, що російські збройні формування п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого український військовий зазнав поранення.

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Джерело: Міноборони

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