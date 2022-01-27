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Факты / Украина / Общество

На Донбассе на позиции ВСУ пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа

Юля Захарченко редактор ленты
На Донбассе на позиции ВСУ пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа

В Луганской области возле обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины зафиксировали попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы оккупационных войск.

По данным штаба Операции объединенных сил, враг отступил на временную оккупированную территорию благодаря внимательности украинских военнослужащих.

За день вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, украинские защитники не пострадали от действий оккупантов.

В штабе ООС подчеркнули, что российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию на Донбассе, продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Российская агрессия

Уже несколько месяцев разнообразные источники, среди которых есть представители иностранной разведки, сообщают о наращивании войск России возле границ Украины.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный убежден, что наши военнослужащие будут защищать государство до последней капли крови.

Война на Донбассе длится уже восемь лет из-за агрессивных действий России, однако правительство Украины делает все, чтобы вернуть мир и защитить жителей ОРДЛО.

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Источник: Штаб ООС

Фото: Pexels

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