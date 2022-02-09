Стрельба на Южмаше: в ГБР назвали три версии

Государственное бюро расследований рассматривает три версии того, почему на территории завода Южмаш в Днепре могла произойти стрельба 27 января.

Как рассказал директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.

Также следователи изучают версию о том, что преступление было совершено им в связи с психическим заболеванием и пребыванием в состоянии физиологического аффекта.

Третьей версией следствия является совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций и частных лиц для дискредитации украинских правоохранительных органов и дестабилизации в стране.

– В целях проверки этой версии предоставлены соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели, – говорится в сообщении.

В чем обвиняют стрелка Артемия Рябчука

В ГБР напоминают, что расследование проходит по таким уголовным правонарушениям:

умышленное убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ);

дезертирство с оружием (ч. 3 ст. 408 УКУ);

похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК);

бездействие военной власти в условиях особого периода (ч. 3 ст. 426 УК);

небрежное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УКУ).

Какую меру пресечения избрали

Нацгвардейцу сообщили о подозрении сразу после задержания. На следующий день, 28 января, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО без права внесения залога.

Также к нему применили меры усиленной безопасности.

Что говорит обвиняемый

Во время допроса Рябчук пояснил, что приступил к военной службе в части в конце октября 2021 года.

Он утверждает, что совершил преступление на почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны солдат старшего призыва.

Артемий Рябчук подчеркивает: все началось в конце ноября 2021 и продолжалось до момента совершения им преступления.

– Это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле его через сообщение ему командиром о нарушении устава военнослужащими во время несения службы, принуждениями старослужащих к выполнению подозреваемым работ по уборке помещений во время отдыха в составе караула, что приводило к изнурению его организма, – сказано в сообщении ГБР.

Подозреваемый рассказывает, что находился в таком эмоциональном состоянии во время совершения преступления, как злоба и затмение сознания.

Он заявил, что это ограничивало его осознание и отчет тем действиям, которые он совершал.

– Указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы, – уточнили в ведомстве.

Рябчук добавил, что физическое насилие со стороны военнослужащих и командиров к нему не применялось.

Это подтвердило и обследование: на подозреваемом не нашли телесных повреждений и он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается также, что 3 февраля 2022 года подозреваемый сменил защитника и подал заявление об отказе от всех своих показаний, которые он предоставлял в ходе досудебного расследования.

Как продвигается расследование

ГБР в Полтаве круглосуточно проводит оперативно-следственные мероприятия, уже осмотрели 15 мест происшествия, вещи, а также документы.

– Признаны и допрошены как пострадавшие 5 военнослужащих, которые до настоящего времени находятся на лечении. В качестве представителей потерпевших признаны и допрошены родственники трех погибших, проживавших в г. Днепре и предоставлены соответствующие поручения по этому поводу соответствующим территориальным подразделениям ГБР. Назначено 24 экспертизы, – сказано в сообщении.

Также следователи допросили 29 человек из числа военнослужащих и командиров воинской части в качестве свидетелей.

В суд направили 11 ходатайств о предоставлении разрешений на проведение осмотров места преступления, ареста изъятого имущества и т.п.

– Также в рамках досудебного расследования следователями ГБР проверяются факты небрежного отношения к военной службе и бездействия руководства воинской части, где проходил службу подозреваемый. С этой целью допрошены 29 человек, из которых 9 – военные должностные лица воинской части 3021, в том числе заместители командира части, командиры рот, отделений и т.д., – добавили в бюро.

Следователи провели обыск в воинской части и изъяли документы о порядке прохождения и организации несения службы на территории ГП Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова, назначена военная экспертиза.