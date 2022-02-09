Артемий Рябчук, который 27 января расстрелял людей на заводе Южмаш в Днепре, во время первого допроса признался, что находился в состоянии помрачения сознания и злобы, однако вскоре отказался от своих показаний, рассказал директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

– Во время допроса подозреваемый объяснил, что военную службу в указанной части он начал в конце октября 2021 года. По его словам, преступление было совершено на почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны солдат старшего призыва, которое началось с конца ноября 2021 года и продолжалось до момента совершения преступления, — уточнил директор ГБР.

Проявлялось это в пренебрежительном отношении и травле, а также принуждении работать во время отдыха, что истощало организм.

– Также подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как помрачение сознания, злости, что ограничивало его осознание тех действий, которые он совершал. Указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы, – сказал Сухачев.

В то же время, сам Рябчук опроверг применение к нему любого физического насилия. И на его теле действительно не нашли телесных повреждений. Также он был трезв на момент преступления, что подтвердила экспертиза.

Директор ГБР отметил, что 3 февраля подозреваемый сменил адвоката и отказался от всех показаний, предоставленных до этого.

По его словам, следователи рассматривают три версии трагедии на Южмаше, основная – неуставные отношения.

Вторая – это психическое состояние Рябчука и третья – возможное совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, чтобы дискредитировать систему правоохранительных органов Украины.

Основанием для рассмотрения последних версии, как отметил Сухачев, стало то, что Рябчук находился в России в 2019 году в течение двух недель.