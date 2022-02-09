Стрілянина на Південмаші: у ДБР назвали три версії

Державне бюро розслідувань розглядає три версії того, чому на території заводу “Південмаш” у Дніпрі могла статися стрілянина 27 січня.

Як розповів директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, основною версією слідства є скоєння підозрюваним злочину через нестатутні відносини.

Також слідчі вивчають версію про те, що злочин був скоєний ним у зв’язку з психічним захворюванням та перебуванням у стані фізіологічного афекту.

Третьою версією слідства є скоєння злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій та приватних осіб для дискредитації українських правоохоронних органів та дестабілізації у країні.

– З метою перевірки цієї версії надано відповідні доручення управлінню СБУ у Дніпропетровській області. Зокрема, слідчі встановили факт відвідування підозрюваним Російської Федерації у 2019 році, де він перебував два тижні, – йдеться у повідомленні.

У чому звинувачують стрільця Артемія Рябчука

У ДБР нагадують, що розслідування відбувається за такими кримінальними правопорушеннями:

умисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ);

дезертирство зі зброєю (ч. 3 ст. 408 ККУ);

викрадення військовослужбовцем зброї та бойових припасів в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 КК);

бездіяльність військової влади в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 426 КК);

недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 ККУ).

Який запобіжний захід обрали

Нацгвардійцю повідомили про підозру одразу після затримання. Наступного дня, 28 січня, йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в СІЗО без права внесення застави.

Також до нього вжили заходів посиленої безпеки.

Що говорить обвинувачений

Під час допиту Рябчук пояснив, що розпочав військову службу в частині наприкінці жовтня 2021 року.

Він стверджує, що скоїв злочин на ґрунті нестатутних відносин у вигляді психологічного впливу на нього з боку солдатів старшого призову.

Артемій Рябчук наголошує: все почалося наприкінці листопада 2021 року і тривало до моменту скоєння ним злочину.

– Це виражалося у систематичному зневажливому ставленні до підозрюваного та цькуванню його через повідомлення йому командиром про порушення статуту військовослужбовцями під час несення служби, примусами старослужбовців до виконання підозрюваним робіт із прибирання приміщень під час відпочинку у складі варти, що призводило до виснаження його організму, – у повідомленні ДБР.

Підозрюваний розповідає, що перебував у такому емоційному стані під час скоєння злочину, як злість та затемнення свідомості.

Він заявив, що це обмежувало його усвідомлення тих дії, які він вчиняв.

– Зазначені обставини перевірятимуться під час проведення психолого-психіатричної експертизи, – уточнили у відомстві.

Рябчук додав, що фізичне насильство з боку військовослужбовців та командирів до нього не застосовувалося.

Це підтвердило й обстеження: на підозрюваному не знайшли тілесних ушкоджень, і він не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Повідомляється також, що 3 лютого 2022 року підозрюваний змінив захисника та подав заяву про відмову від усіх своїх показань, які він надавав у ході досудового розслідування.

Як просувається розслідування

ДБР у Полтаві цілодобово проводить оперативно-слідчі заходи, вже оглянули 15 місць події, речі та документи.

– Визнано та допитано як постраждалих 5 військовослужбовців, які досі перебувають на лікуванні. У ролі представників потерпілих визнано та допитано родичів трьох загиблих, які проживали у м. Дніпрі та надано відповідні доручення з цього приводу відповідним територіальним підрозділам ДБР. Призначено 24 експертизи, – йдеться у повідомленні.

Також слідчі допитали 29 осіб з числа військовослужбовців та командирів військової частини як свідків.

До суду направили 11 клопотань щодо надання дозволів на проведення оглядів місця злочину, арешту вилученого майна тощо.

– Також у рамках досудового розслідування слідчі ДБР перевіряют факти недбалого ставлення до військової служби та бездіяльності керівництва військової частини, де проходив службу підозрюваний. З цією метою допитано 29 осіб, з яких 9 – військові посадові особи військової частини 3021, зокрема заступники командира частини, командири рот, відділень тощо, – додали до бюро.

Слідчі провели обшук у військовій частині та вилучили документи про порядок проходження та організацію несення служби на території ДП Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова, призначено військову експертизу.