Государственная служба спецсвязи и защиты информации сообщила, что рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы по кибербезопасности прилагает все усилия для того, чтобы противодействовать и локализовать кибератаки на сайты государственных банков и учреждений 15 февраля.

– Наблюдается мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. В частности, были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов Приватбанка и Ощадбанка. Также атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, – сказано в сообщении.

Как уточняется, в 19.30 работу банковских веб-ресурсов удалось возобновить.

– Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки, – сообщили в Госспецсвязи.

Напомним, со второй половины дня в Украине наблюдаются сбои в работе официального сайта Минобороны и ВСУ, а также сервисов двух госбанков – Приватбанка и Ощадбанка.

В частности, при попытке перейти на сайты Минобороны и ВСУ появляется сообщение, что “страница недоступна” и “не удается получить доступ к сайту”.

Также о перебоях в работе мобильных приложений и проведении платежей заявляли клиенты государственных Ощадбанка и Приватбанка.

Отметим, что DDoS-атака – это целенаправленный поток трафика на тот или иной онлайн-ресурс, для того чтобы вывести его из строя.

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Джерело: Держспецзв’язку