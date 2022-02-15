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Нацсистема кібербезпеки намагається локалізувати кібератаки на сайти держструктур та банків

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Нацсистема кібербезпеки намагається локалізувати кібератаки на сайти держструктур та банків

Державна служба спецзв’язку та захисту інформації повідомила, що робоча група зі спеціалістів основних суб’єктів національної системи з кібербезпеки докладає всіх зусиль для того, щоб протидіяти та локалізувати кібератаки на сайти державних банків та установ 15 лютого.

– Спостерігається потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої у роботі вебсервісів Приватбанку та Ощадбанку. Також атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України, – сказано в повідомленні.

Як уточнюється, о 19.30 роботу банківських веб-ресурсів вдалося відновити.

– Робоча група зі спеціалістів основних суб’єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки, – повідомили у Держспецзв’язку.

Нагадаємо, з другої половини дня в Україні спостерігаються збої у роботі офіційного сайту Міноборони та ЗСУ, а також сервісів двох держбанків – Приватбанку та Ощадбанку.

Зокрема, при спробі перейти на сайти Міноборони та ЗСУ з’являється повідомлення, що “сторінка недоступна” та “не вдається отримати доступ до сайту”.

Також про перебої в роботі мобільних додатків та проведення платежів заявляли клієнти державних Ощадбанку та Приватбанку.

Зазначимо, що DDoS-атака – це цілеспрямований потік трафіку на той чи інший онлайн-ресурс для того, щоб вивести його з ладу.

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Джерело: Держспецзв’язку

Фото: Depositphotos

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