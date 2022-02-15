Державна служба спецзв’язку та захисту інформації повідомила, що робоча група зі спеціалістів основних суб’єктів національної системи з кібербезпеки докладає всіх зусиль для того, щоб протидіяти та локалізувати кібератаки на сайти державних банків та установ 15 лютого.

– Спостерігається потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої у роботі вебсервісів Приватбанку та Ощадбанку. Також атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України, – сказано в повідомленні.

Як уточнюється, о 19.30 роботу банківських веб-ресурсів вдалося відновити.

– Робоча група зі спеціалістів основних суб’єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки, – повідомили у Держспецзв’язку.

Нагадаємо, з другої половини дня в Україні спостерігаються збої у роботі офіційного сайту Міноборони та ЗСУ, а також сервісів двох держбанків – Приватбанку та Ощадбанку.

Зокрема, при спробі перейти на сайти Міноборони та ЗСУ з’являється повідомлення, що “сторінка недоступна” та “не вдається отримати доступ до сайту”.

Також про перебої в роботі мобільних додатків та проведення платежів заявляли клієнти державних Ощадбанку та Приватбанку.

Зазначимо, що DDoS-атака – це цілеспрямований потік трафіку на той чи інший онлайн-ресурс для того, щоб вивести його з ладу.

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Джерело: Держспецзв’язку