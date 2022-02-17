СБУ квалифицировала обстрел детсада в Станице Луганской как теракт

В СБУ начали досудебное расследование по фактам обстрелов российско-оккупационными войсками Станицы Луганской и Врубовки с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

– На местах происшествия работают оперативно-следственные группы СБУ. Они допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак, изучают и документируют обстоятельства преступлений оккупантов, – сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что продолжают неотложные следственные действия в рамках уголовных производств. В частности, произошедшее расследуют как террористический акт, повлекший тяжкие последствия (часть вторая статьи 258 УК).