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Факти / Україна

СБУ кваліфікувала обстріл дитсадка у Станиці Луганській як теракт

Анастасія Гевко редакторка стрічки
СБУ кваліфікувала обстріл дитсадка у Станиці Луганській як теракт

У СБУ розпочали досудове розслідування за фактами обстрілу російсько-окупаційними військами Станиці Луганської та Врубівки з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті відомства.

– На місцях пригоди працюють оперативно-слідчі групи СБУ. Вони допитують свідків, очевидців та постраждалих від ворожих атак, вивчають та документують обставини злочинів окупантів, – сказано у повідомленні.

У СБУ уточнили, що продовжують невідкладні слідчі дії у рамках кримінальних проваджень. Зокрема, подію розслідують як терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки (частина друга статті 258 КК).

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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