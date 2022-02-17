На фоне угрозы масштабного вторжения России оккупанты обострили ситуацию на Донбассе. Под обстрелы попали не только позиции украинских военнослужащих, но и гражданские объекты в Луганской области.

По состоянию на утро 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Снаряды попали в ряд населенных пунктов: Станица Луганская, Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Старый Айдар, Марьинка, Южное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Невельское, Шумы, Новозвановка, Травневое, Авдеевка, Пески.

Под обстрелы попал и детский сад в Станице Луганской, где пострадали три работника (сторож, прачка и помощница воспитателя). Об этом сообщил глава Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Альберт Зинченко.

Боевики обстреляли детсад, лицей и станцию: что известно об обострении на Донбассе / 2 фотографии

Фото: Гуманитарная миссия Пролиска

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам и призвал немедленно отреагировать на нарушение Россией Минских договоренностей.

— С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях напряженной ситуации в области безопасности, – подчеркнул глава МИД Украины.

Половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабных обстрелов российскими оккупантами. Местных жителей сейчас эвакуировали в укрытие, а детей из сада забрали родители.

Кроме того, утром российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону железнодорожной станции Кондрашовская-Нова под Луганском. Под обстрел попало еще и локомотивное депо.

– Это уже не первый обстрел объектов железной дороги за полгода моей работы в УЗ. Такие дни напоминают, что враг близок. Сейчас обстрелы прекратились, станция и депо продолжают работу, оцениваем повреждения, — отметил и. о. председателя правления АО Укрзализныця Александр Камышин.

К счастью, работники станции и депо не травмировались, сообщил он. Известно о повреждении здания депо и одного тепловоза, однако он не выведен из строя.

Но и этого российско-оккупационным войскам оказалось мало. Утром они запустили снаряд, попавший во двор Врубовского лицея Попаснянского городского территориального общества, где находились 30 учеников и 14 работников.

Боевики обстреляли детсад, лицей и станцию: что известно об обострении на Донбассе / 4 фотографии

Фото: Попаснянская городская военно-гражданская администрация

Снаряды также попали в хозяйственное здание и частный дом на улице Центральная. В результате обстрелов перебит газопровод высокого давления, из-за чего без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

В результате действий врага один украинский военный получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести. К тому же во время обстрелов ранены гражданские лица.

Война на Донбассе

В апреле 2014 началась война на Донбассе после вторжения российско-оккупационных войск на восток Украины. Евросоюз, Америка, Британия и другие страны осуждают агрессию Кремля.

В Москве заявили об отводе войск от границ Украины, однако разведка Британии и США утверждают обратное. Кроме того, появилась информация об увеличении на 7 тыс. военных армии РФ на госгранице.