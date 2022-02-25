Российские оккупанты захватили остров Змеиный — ГПСУ

Вечером 24 февраля российские регулярные войска захватили остров Змеиный. Информацию подтвердили в Госпогранслужбе Украины.

По состоянию на 22:00 связь с военнослужащими ВС Украины потеряна.

– После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен, — говорится в сообщении.

Днем 24 февраля остров Змеиный начали обстреливать два военных корабля Черноморского флота РФ Москва и Василий Быков.

По информации пресс-центра Министерства внутренних дел Украины, огонь врага велся из ствольного корабельного оружия.

В течение целого дня оккупант неоднократно призывал украинских военных сложить оружие и сдаться, однако пограничники мужественно держали оборону.

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