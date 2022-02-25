Російські окупанти захопили острів Зміїний — ДПСУ

Ввечері 24 лютого російські регулярні війська захопили острів Зміїний. Інформацію підтвердили у Держприкордонслужбі України.

Станом на 22.00 зв’язок із військовослужбовцями ЗС України втрачено.

– Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів була зруйнована інфраструктура на острові. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 24 лютого острів Зміїний почали обстрілювати два військові кораблі Чорноморського флоту РФ Москва та Василий Быков.

За інформацією прес-центру Міністерства внутрішніх справ України, вогонь ворога вівся зі ствольної корабельної зброї.

Протягом цілого дня окупант неодноразово закликав українських військових скласти зброю і здатися, однак прикордонники мужньо тримали оборону.

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