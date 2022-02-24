Около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.

Войска РФ осуществили атаку на Севере, Востоке, Юге, а также на Западе в Волынской и Ивано-Франковской областях.

Сейчас все воинские подразделения находятся на своих позициях.

– Противник несет потери. Предварительно в настоящее время в районе ООС сбито семь самолетов Военно-космических сил РФ. Отражено нападение на Счастье, во время которого подбито два танка и уничтожено около 50 российских оккупантов, – сообщают в штабе ООС.

По данным Одесской областной госадминистрации, в результате удара на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек (восемь человек и десять женщин).

Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов шестерых человек. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу.

Один из спасенных скончался в медицинском учреждении.

По данным Генштаба, Вооруженные силы отбили остров Змеиный.

Над Межигорьем Киевской области сбили российский вертолет Ка-52. Две ракеты запустили в Бровары Киевской области.

В 12.56 Госпогранслужба сообщила, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча.

– Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой, – отмечают в Госприкрдонслужбе.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда осуществлены обстрелы из Градов.

Сейчас пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.