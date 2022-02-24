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Факты / Украина

Войска РФ прорываются с Севера, Востока и Юга: карта вторжения в Украину

Татьяна Забожко редактор ленты
град донбас

Около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.

Карта вторгнення РФ 24 лютого 2022

Войска РФ осуществили атаку на Севере, Востоке, Юге, а также на Западе в Волынской и Ивано-Франковской областях.

Сейчас все воинские подразделения находятся на своих позициях.

– Противник несет потери. Предварительно в настоящее время в районе ООС сбито семь самолетов Военно-космических сил РФ.

Отражено нападение на Счастье, во время которого подбито два танка и уничтожено около 50 российских оккупантов, – сообщают в штабе ООС.

По данным Одесской областной госадминистрации, в результате удара на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек (восемь человек и десять женщин).

Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов шестерых человек. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу.

Один из спасенных скончался в медицинском учреждении.

По данным Генштаба, Вооруженные силы отбили остров Змеиный.

Над Межигорьем Киевской области сбили российский вертолет Ка-52. Две ракеты запустили в Бровары Киевской области.

В 12.56 Госпогранслужба сообщила, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча.

– Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой, – отмечают в Госприкрдонслужбе.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда осуществлены обстрелы из Градов.

Сейчас пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Фото: Getty Images

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