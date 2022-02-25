Как будут работать магазины и банки во время военного положения

Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск сети супермаркетов изменяют график работы.

В частности, магазины сети АТБ будут обслуживать украинцев с 8.00 до 20.00. График может изменяться, в зависимости от ситуации в каждом городе в отдельности.

Магазины Ашан в Киеве, Харькове, Житомире, Одессе, Днепре и Кривом Роге работают до 18.00.

Магазины Ашан Хотинская, Ашан Чорновила, Ашан Сокольники работают с 8.00 до 19.00. Магазины в Запорожье, Львове и Черновцах работают в обычном режиме.

Супермаркеты Novus будут работать до 20.00. С перечнем магазинов, которые не прекратили работу, можно ознакомиться на официальной странице сети.

В связи с обострением ситуации, некоторые ТЦ METRO сейчас временно приостанавливают свою деятельность.

Банковская система в условиях военного положения будет продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление, которым предусмотрен ряд ограничений по снятию наличных: