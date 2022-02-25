Как будут работать магазины и банки во время военного положения

Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск сети супермаркетов изменяют график работы.
В частности, магазины сети АТБ будут обслуживать украинцев с 8.00 до 20.00. График может изменяться, в зависимости от ситуации в каждом городе в отдельности.
Магазины Ашан в Киеве, Харькове, Житомире, Одессе, Днепре и Кривом Роге работают до 18.00.
Магазины Ашан Хотинская, Ашан Чорновила, Ашан Сокольники работают с 8.00 до 19.00. Магазины в Запорожье, Львове и Черновцах работают в обычном режиме.
Супермаркеты Novus будут работать до 20.00. С перечнем магазинов, которые не прекратили работу, можно ознакомиться на официальной странице сети.
В связи с обострением ситуации, некоторые ТЦ METRO сейчас временно приостанавливают свою деятельность.
Банковская система в условиях военного положения будет продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление, которым предусмотрен ряд ограничений по снятию наличных:
- работа отделений продолжается в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения;
- доступ к сейфовым ящикам – в бесперебойном режиме;
- безналичные расчеты производятся без ограничений;
- банкоматы постоянно пополняются наличными деньгами без ограничений;
- НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений сроком до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год;
- платежи Правительства Украины производятся без ограничений согласно законодательству об особом периоде.