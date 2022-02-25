Як працюватимуть магазини та банки під час воєнного стану

Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ мережі супермаркетів змінюють графік роботи.

Зокрема, магазини мережі АТБ обслуговуватимуть українців з 8.00 по 20.00. Графік може змінюватися, в залежності від ситуації у кожному місті окремо.

Магазини Ашан в Києві, Харкові, Житомирі, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі працюють до 18.00.

Магазини Ашан Хотинська, Ашан Чорновола, Ашан Сокільники працюють з 8.00 до 19.00 Магазини у Запоріжжі, Львові та Чернівцях працюють у звичайному режимі.

Супермаркети Novus працюватимуть до 20.00. З переліком магазинів, які не припинили роботу, можна ознайомитися на офіційній сторінці мережі.

У зв’язку з загостренням ситуації, деякі ТЦ METRO на разі тимчасово призупиняють свою діяльність.

Банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову, якою передбачено ряд обмежень щодо зняття готівки.