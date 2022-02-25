Як працюватимуть магазини та банки під час воєнного стану

Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ мережі супермаркетів змінюють графік роботи.
Зокрема, магазини мережі АТБ обслуговуватимуть українців з 8.00 по 20.00. Графік може змінюватися, в залежності від ситуації у кожному місті окремо.
Магазини Ашан в Києві, Харкові, Житомирі, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі працюють до 18.00.
Магазини Ашан Хотинська, Ашан Чорновола, Ашан Сокільники працюють з 8.00 до 19.00 Магазини у Запоріжжі, Львові та Чернівцях працюють у звичайному режимі.
Супермаркети Novus працюватимуть до 20.00. З переліком магазинів, які не припинили роботу, можна ознайомитися на офіційній сторінці мережі.
У зв’язку з загостренням ситуації, деякі ТЦ METRO на разі тимчасово призупиняють свою діяльність.
Банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову, якою передбачено ряд обмежень щодо зняття готівки.
- робота відділень продовжується в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення;
- доступ до сейфових ящиків – у безперебійному режимі;
- безготівкові розрахунки виробляються без обмежень;
- банкомати постійно поповнюються готівкою без обмежень;
- НБУ здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень на строк до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік;
- платежі Уряду України здійснюються без обмежень згідно із законодавством про особливий період.