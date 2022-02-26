Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Воздушная тревога в Киеве: красная линия метро работает только в режиме укрытия

Юлия Соколова редактор ленты
Метро Києва

По состоянию на утро субботы, 26 февраля, красная линия метрополитена Киева работает только в режиме укрытия. В столице Украины снова объявлена воздушная тревога.

Об этом предупредили в Киевской городской госадминистрации.

Жителей столицы призывают немедленно проследовать в укрытия гражданской защиты (карту укрытий можно посмотреть по ссылке).

– В Киеве объявлена очередная воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты! Станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют! – отмечается в сообщении.

В то же время движение поездов по синей и зеленой веткам метрополитена сейчас происходит в штатном режиме.

При необходимости на станциях метро могут опустить гермозатворы.

КМДА

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка