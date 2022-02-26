По состоянию на утро субботы, 26 февраля, красная линия метрополитена Киева работает только в режиме укрытия. В столице Украины снова объявлена воздушная тревога.
Об этом предупредили в Киевской городской госадминистрации.
Жителей столицы призывают немедленно проследовать в укрытия гражданской защиты (карту укрытий можно посмотреть по ссылке).
– В Киеве объявлена очередная воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты! Станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют! – отмечается в сообщении.
В то же время движение поездов по синей и зеленой веткам метрополитена сейчас происходит в штатном режиме.
При необходимости на станциях метро могут опустить гермозатворы.