По состоянию на утро субботы, 26 февраля, красная линия метрополитена Киева работает только в режиме укрытия. В столице Украины снова объявлена воздушная тревога.

Об этом предупредили в Киевской городской госадминистрации.

Жителей столицы призывают немедленно проследовать в укрытия гражданской защиты (карту укрытий можно посмотреть по ссылке).

– В Киеве объявлена очередная воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты! Станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют! – отмечается в сообщении.

В то же время движение поездов по синей и зеленой веткам метрополитена сейчас происходит в штатном режиме.

При необходимости на станциях метро могут опустить гермозатворы.