24 февраля проезд в коммунальном общественном транспорте Киева бесплатный.
В частности, граждане могут воспользоваться услугами Киевского метрополитена без оплаты проезда.
— Турникеты открыты, проход свободный. Поезда идут каждую минуту, — сообщают киевляне, которые уже воспользовались услугами подземки.
В то же время общественный порядок там регулирует полиция. Сейчас увеличили количество правоохранителей.
Однако толпы людей в подземке нет.
О такой же ситуации сообщают и харьковские Telegram-каналы.
– В метро отключили турникеты. Вход свободный, – говорится в сообщении.
Утром 24 февраля 2022 года жители ряда городов Украины слышали взрывы, их связывают с агрессивными действиями РФ против Украины.
В связи с этим в Украине ввели военное положение. Решение поддержала Рада.
Граждан призывают по возможности находиться дома и не подвергаться влиянию панических настроений.
Источник: Kyiv Metro Alerts, Петро Оленич | CDTO Києва, ТРУХА. Харьков