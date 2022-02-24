24 февраля проезд в коммунальном общественном транспорте Киева бесплатный.

В частности, граждане могут воспользоваться услугами Киевского метрополитена без оплаты проезда.

— Турникеты открыты, проход свободный. Поезда идут каждую минуту, — сообщают киевляне, которые уже воспользовались услугами подземки.

В то же время общественный порядок там регулирует полиция. Сейчас увеличили количество правоохранителей.

Однако толпы людей в подземке нет.

О такой же ситуации сообщают и харьковские Telegram-каналы.

– В метро отключили турникеты. Вход свободный, – говорится в сообщении.

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Утром 24 февраля 2022 года жители ряда городов Украины слышали взрывы, их связывают с агрессивными действиями РФ против Украины.

В связи с этим в Украине ввели военное положение. Решение поддержала Рада.

Граждан призывают по возможности находиться дома и не подвергаться влиянию панических настроений.

Источник: Kyiv Metro Alerts, Петро Оленич | CDTO Києва, ТРУХА. Харьков