Станом на ранок суботи, 26 лютого, червона лінія метрополітену Києва працює лише в режимі укриття. В столиці України знову оголошено повітряну тривогу.

Про це попередили в Київській міській держадміністрації.

Мешканців столиці закликають негайно прослідувати в укриття цивільного захисту (карту укриттів можна подивитися за посиланням).

– У Києві оголошена чергова повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують! – наголошується в повідомленні.

Водночас рух поїздів синьою та зеленою гілками метрополітену зараз відбувається в штатному режимі.

У разі необхідності на станціях метро можуть опустити гермозатвори.