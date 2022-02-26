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Факти / Україна

Повітряна тривога в Києві: червона лінія метро працює лише в режимі укриття

Юлія Соколова редакторка стрічки
Метро Києва

Станом на ранок суботи, 26 лютого, червона лінія метрополітену Києва працює лише в режимі укриття. В столиці України знову оголошено повітряну тривогу.

Про це попередили в Київській міській держадміністрації.

Мешканців столиці закликають негайно прослідувати в укриття цивільного захисту (карту укриттів можна подивитися за посиланням).

– У Києві оголошена чергова повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують! – наголошується в повідомленні.

Водночас рух поїздів синьою та зеленою гілками метрополітену зараз відбувається в штатному режимі.

У разі необхідності на станціях метро можуть опустити гермозатвори.

КМДА

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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