В Михайловском Златоверхом монастыре обезвредили российских диверсантов

В Киеве охрана Михайловского Златоверхого монастыря обезвредила российскую диверсионную группу, пытавшуюся проникнуть на территорию.

Об этом сообщил заместитель председателя Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ, архиепископ Черниговский Евстратий Заря.

По его словам, возле монастыря также нашли характерные метки, которые были обезврежены.

Евстратий Заря сообщил, что предстоятель ПЦУ Епифаний, несмотря на информацию от украинских и международных источников о том, что митрополит является одной из целей российского террора, не уезжал и не планирует покидать Украину.

– Учитывая это, приняты особые меры безопасности, чтобы предотвратить непоправимые последствия для Поместной Церкви. У него надежная охрана. Он работает постоянно, общаясь с архиереями и духовенством на местах, с нашими зарубежными друзьями, вознося молитвы, – подчеркнул он.

Фото: Євстратій Зоря