Киев держит оборону: Кличко о ситуации на пятый день войны

Киев продолжает держать оборону, военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, заявил мэр столицы Виталий Кличко в новом видеообращении.

По его словам, в Киеве строят укрепления, ставят ограничительные блоки у стратегических предприятий и учреждений.

– Ночью снова были столкновения и перестрелки. Наши бойцы, в том числе с теробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп, – сообщил глава города.

Кличко также просит киевлян даже не в комендантский час не выходить без необходимости на улицу из-за мародеров, которых по законам военного времени будут обезвреживать без предупреждения.

– Общественный транспорт и метрополитен работают в сокращенном составе, прежде всего, чтобы перевозить работников предприятий критической инфраструктуры. График движения и маршруты отслеживайте на официальных сайтах, – сообщил мэр.

Водителей Кличко просит не занимать полосу общественного транспорта – ею имеют право пользоваться автомобили со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и скорые.

– Другие автомобили на полосах общественного транспорта будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим, – предупредил мэр Киева.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что все слухи о том, что Киев якобы окружен российскими оккупантами – фейк.