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Факти / Україна

У Михайлівському Золотоверхому монастирі знешкодили російських диверсантів

Валентина Летяк редакторка стрічки
Російський диверсант біля монастиря

У Києві охорона Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію.

Про це повідомив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ, архієпископ Чернігівський Євстратій Зоря.

За його словами, біля монастиря також знайшли характерні мітки, які були знешкоджені.

Євстратій Зоря повідомив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній, незважаючи на інформацію з українських і міжнародних джерел про те, що митрополит є однією з цілей російського терору, не виїжджав і не планує залишати Україну.

– Враховуючи це, вжиті особливі заходи безпеки, щоби попередити непоправні наслідки для Помісної Церкви. Він має надійну охорону. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з нашими закордонними друзями, підносячи молитви, – наголосив він.

Фото: Євстратій Зоря

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