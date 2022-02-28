Канцелярия премьер-министра Британии Бориса Джонсона сообщила, что Украина получит от Британии $53 млн дополнительной гуманитарной помощи в связи с вторжением России в Украину.

Согласно опубликованным данным, дополнительную помощь решили предоставить после разговора Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также – встреч с лидерами украинской общины в Лондоне в выходные.

Ожидается, что финансирование поможет агентствам по оказанию помощи реагировать на ухудшение гуманитарной ситуации, создавая для украинцев спасательный круг с доступом к предметам первой необходимости и предметам медицинского назначения – таким, как лекарства, шприцы, перевязочные материалы и пакеты для ухода за ранами.

Президент Зеленский сообщил Джонсону о “крайней необходимости в гуманитарной помощи, поскольку люди вынуждены покидать свои дома и искать безопасности”.

Поскольку беспокойство среди украинцев, проживающих в Британии, растет, Джонсон заявил в воскресенье, что “любой человек, поселившийся в Великобритании, сможет привезти сюда своих ближайших украинских родственников”.

Джонсон подчеркнул в своем заявлении, что Британия не отвернется от Украины в час нужды, добавив, что этот последний пакет доводит общую сумму государственной помощи Британии, обещанной Украине в этом году, до 140 миллионов фунтов стерлингов, что составляет 186 миллионов долларов.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс добавила, что финансирование поможет Украине “преодолеть то, что превращается в гуманитарный кризис”.