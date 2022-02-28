Канцелярія прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона повідомила, що Україна отримає від Британії $53 млн додаткової гуманітарної допомоги у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.

Згідно з опублікованими даними, додаткову допомогу вирішили надати після розмови Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським, а також – зустрічі з лідерами української громади у Лондоні у вихідні.

Очікується, що фінансування допоможе агентствам з надання допомоги реагувати на погіршення гуманітарної ситуації, створюючи для українців рятувальне коло з доступом до предметів першої необхідності та предметів медичного призначення – таких як ліки, шприци, перев’язувальні матеріали та пакети для догляду за ранами.

Президент Зеленський повідомив Джонсону про “крайню необхідність у гуманітарній допомозі, оскільки люди змушені залишати свої будинки та шукати безпеки”.

Оскільки занепокоєння серед українців, які проживають у Британії, зростає, Джонсон заявив у неділю, що “будь-яка людина, яка оселилася у Великій Британії, зможе привезти сюди своїх найближчих українських родичів”.

Джонсон підкреслив у своїй заяві, що Британія не відвернеться від України у момент потреби, додавши, що цей останній пакет доводить загальну суму державної допомоги Британії, обіцяній Україні цього року, до 140 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить 186 мільйонів доларів.

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс додала, що фінансування допоможе Україні “подолати те, що перетворюється на гуманітарну кризу”.