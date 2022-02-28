Украина подала заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре

Официальный Киев подал заявку на вступление в Европейский Союз по спецпроцедуре. Об этом официально заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он подчеркнул, что такой вариант предложил премьер Словакии Эдуард Гегер.

— Мы рассчитываем, что решение будет принято безотлагательно. Как отметил Президент, это и возможно и справедливо, — заявил Денис Шмыгаль.

Вчера, 27 февраля, с аналогичным предложением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она подчеркнула, что большинство стран ЕС положительно оценивают шансы Украины.

После этого заявления президент Украины Владимир Зеленский также провел телефонные переговоры с Урсулой фон дер Ляен и заявил, что они обсудили укрепление обороноспособности Украины, макрофинансовую помощь и членство Украины в ЕС.