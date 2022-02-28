Около 05.00 24 февраля войска РФ начали широкомасштабное вторжение в Украину, нанося ракетные удары по аэропортам, военным складам и критической инфраструктуре.

За более чем 75 часов сопротивления украинские защитники полностью разрушили планы врага. Ниже предлагаем ознакомиться с онлайн-картой обстрелов и боев на территории Украины.

По данным замминистра обороны Украины Анны Маляр, суммарные ориентировочные потери личного состава оккупантов за трое предыдущих суток составляют 5 300.

Потери техники РФ по состоянию на 28 февраля таковы:

Самолеты — 29

Вертолеты — 29

Танки — 191

Боевые бронированные машины — 816

Пушки — 74

ЗРК БУК — 1

Град — 21

Автомобильная техника — 291

Цистерны — 60

БПЛА ОТР — 3

Корабли/катера — 2

Средства ПВО — 5

По состоянию на утро 25 февраля количество уничтоженных российских оккупантов составило более 3 тыс. человек.

По состоянию на утро 28 февраля российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Кроме обстрела военных частей, гражданских и военных аэродромов, объектов критической инфраструктуры оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.

В окрестностях Киева горячо было под Ирпенем. В направлении Киева было выпущено три ракеты – одна попала в частный дом на Софиевской Борщаговке, одну сбили силы ПВО, еще одна упала неизвестно где.

В Херсонской области под ударом остается Новая Каховка, а в областном центре — относительная тишина.

В Запорожской области враг оккупировал Бердянск. Вражеская техника наблюдается в разных общинах. В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

В Донецкой области ведутся бои за Мариуполь и Волноваху. Последняя, ​​по словам местных властей, находится на грани гуманитарной катастрофы.

ВСУ всю ночь отражали наступление на Харьков, уничтожали колонны уже на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы по городу. Город под контролем.

По состоянию на 27 февраля основные усилия противника сосредоточены на Полесском и Северском операционных направлениях с целью блокирования Киева.

Подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа Вооруженных сил РФ двигаются в сторону Бучи, Капитановки и Белогородки.

В направлении Борисполя и Ични двигаются подразделения Центрального военного округа Вооруженных Сил РФ.

Из территории Беларуси в направлении Чернобыля перемещаются инженерные подразделения для осуществления переправ через реки Тетерев и Ирпень.

Противник обустроил понтонную переправу в районе Комарина через реку Десна и в районе Ораного через реку Тетерев.

Кроме того, РФ перебазировала тактическую авиационную группу самолетов Су-34 из Московской области на аэродром Барановичи в Белоруссии.

После неудачной попытки завладеть Черниговом оккупанты обходят город в направлении Ивановки и Козельца.

В сторону Сум и Прилук враг вклинился на глубину до 200 км, но был остановлен.

Часть сил Северного флота ВС РФ в составе двух батальонных тактических групп продолжила наступление в направлении Кременчуга, вклинившись на глубину до 120 км, где была остановлена.

На Таврическом направлении противник перегруппируется для наступления в направлении Херсон – Николаев. Ведет наступательные действия по направлениям Мелитополь – Васильевка и Бердянск – Мариуполь.

Корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота ВС РФ, в частности фрегаты Адмирал Макаров и Адмирал Эссен, пускали крылатые ракеты типа Калибр.

На Северском направлении оперативная группировка Вооруженных Сил Украины сдерживает продвижение противника в направлении Конотоп – Полтава – Киев и ведет оборонительные бои.

Около полуночи 26 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зенитный ракетный комплекс С-300 Воздушных сил ВС Украины сбил две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

В полпервого ночи истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск.

Сейчас враг пытается изменить тактику – российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения.

По той причине, что врагу не удалось осуществить быстрое наступление большими колоннами, он начал активнее применять ДРГ и десант, однако армия и тероборона эффективно их обезвреживает.

За двое суток российские оккупанты убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены.

По состоянию на 16.00 25 февраля в Генштабе сообщали о наступлении российских оккупантов по разным направлениям. ВСУ отражали атаки врага и держали оборону.

Карта вторжения России в Украину – актуальные данные на 19.30 24 февраля.

Карта вторжения России в Украину на 16.27 24 февраля. Данные показали, что армия РФ двигалась с Юга, Севера и Востока.

В 12.56 Госпогранслужба сообщила, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча. Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда осуществлялись обстрелы из Градов.

Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцировались на запасные позиции и действовали во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Обновлено в 17.55 24 февраля. Войска РФ осуществили атаку на Севере, Востоке, Юге, а также на Западе – в Волынской и Ивано-Франковской областях.

Все воинские подразделения находились на своих позициях.

Предварительно, в районе ООС было сбито семь самолетов Военно-космических сил РФ.

Отражено нападение на Счастье, во время которого подбито два танка и уничтожено около 50 российских оккупантов.

По данным Одесской областной госадминистрации, в результате удара на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек (восемь мужчин и десять женщин).

Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов шестерых человек. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу.

Один из спасенных скончался в медицинском учреждении.

По данным Генштаба, Вооруженные силы отбили остров Змеиный.

Над Межигорьем Киевской области сбили российский вертолет Ка-52.

Оккупанты запустили две ракеты в Бровары Киевской области.

Известно, что ближе к 18.00 под Черниговом сдался российский разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады. Военные думали, что их везут домой после учений, а не воевать.

Ближе к вечеру стало известно, что российский десант, который высадился на аэродром в Гостомеле под Киевом, был заблокирован. Наши военные нанесли артиллерийский удар по аэродрому на поражение.

По данным веб-сайтов отслеживания полетов, интенсивное воздушное движение избегало региона, который охватывает Украину и ее границы с Россией.

Напомним, что около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.

Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.