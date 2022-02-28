Около 05.00 24 февраля войска РФ начали широкомасштабное вторжение в Украину, нанося ракетные удары по аэропортам, военным складам и критической инфраструктуре.
За более чем 75 часов сопротивления украинские защитники полностью разрушили планы врага. Ниже предлагаем ознакомиться с онлайн-картой обстрелов и боев на территории Украины.
По данным замминистра обороны Украины Анны Маляр, суммарные ориентировочные потери личного состава оккупантов за трое предыдущих суток составляют 5 300.
Потери техники РФ по состоянию на 28 февраля таковы:
- Самолеты — 29
- Вертолеты — 29
- Танки — 191
- Боевые бронированные машины — 816
- Пушки — 74
- ЗРК БУК — 1
- Град — 21
- Автомобильная техника — 291
- Цистерны — 60
- БПЛА ОТР — 3
- Корабли/катера — 2
- Средства ПВО — 5
По состоянию на утро 25 февраля количество уничтоженных российских оккупантов составило более 3 тыс. человек.
По состоянию на утро 28 февраля российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.
Кроме обстрела военных частей, гражданских и военных аэродромов, объектов критической инфраструктуры оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.
В окрестностях Киева горячо было под Ирпенем. В направлении Киева было выпущено три ракеты – одна попала в частный дом на Софиевской Борщаговке, одну сбили силы ПВО, еще одна упала неизвестно где.
В Херсонской области под ударом остается Новая Каховка, а в областном центре — относительная тишина.
В Запорожской области враг оккупировал Бердянск. Вражеская техника наблюдается в разных общинах. В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.
В Донецкой области ведутся бои за Мариуполь и Волноваху. Последняя, по словам местных властей, находится на грани гуманитарной катастрофы.
ВСУ всю ночь отражали наступление на Харьков, уничтожали колонны уже на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы по городу. Город под контролем.
По состоянию на 27 февраля основные усилия противника сосредоточены на Полесском и Северском операционных направлениях с целью блокирования Киева.
Подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа Вооруженных сил РФ двигаются в сторону Бучи, Капитановки и Белогородки.
В направлении Борисполя и Ични двигаются подразделения Центрального военного округа Вооруженных Сил РФ.
Из территории Беларуси в направлении Чернобыля перемещаются инженерные подразделения для осуществления переправ через реки Тетерев и Ирпень.
Противник обустроил понтонную переправу в районе Комарина через реку Десна и в районе Ораного через реку Тетерев.
Кроме того, РФ перебазировала тактическую авиационную группу самолетов Су-34 из Московской области на аэродром Барановичи в Белоруссии.
После неудачной попытки завладеть Черниговом оккупанты обходят город в направлении Ивановки и Козельца.
В сторону Сум и Прилук враг вклинился на глубину до 200 км, но был остановлен.
Часть сил Северного флота ВС РФ в составе двух батальонных тактических групп продолжила наступление в направлении Кременчуга, вклинившись на глубину до 120 км, где была остановлена.
На Таврическом направлении противник перегруппируется для наступления в направлении Херсон – Николаев. Ведет наступательные действия по направлениям Мелитополь – Васильевка и Бердянск – Мариуполь.
Корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота ВС РФ, в частности фрегаты Адмирал Макаров и Адмирал Эссен, пускали крылатые ракеты типа Калибр.
На Северском направлении оперативная группировка Вооруженных Сил Украины сдерживает продвижение противника в направлении Конотоп – Полтава – Киев и ведет оборонительные бои.
Около полуночи 26 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зенитный ракетный комплекс С-300 Воздушных сил ВС Украины сбил две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.
В полпервого ночи истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск.
Сейчас враг пытается изменить тактику – российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения.
По той причине, что врагу не удалось осуществить быстрое наступление большими колоннами, он начал активнее применять ДРГ и десант, однако армия и тероборона эффективно их обезвреживает.
За двое суток российские оккупанты убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены.
По состоянию на 16.00 25 февраля в Генштабе сообщали о наступлении российских оккупантов по разным направлениям. ВСУ отражали атаки врага и держали оборону.
Карта вторжения России в Украину – актуальные данные на 19.30 24 февраля.
Карта вторжения России в Украину на 16.27 24 февраля. Данные показали, что армия РФ двигалась с Юга, Севера и Востока.
В 12.56 Госпогранслужба сообщила, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.
Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча. Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.
Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда осуществлялись обстрелы из Градов.
Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцировались на запасные позиции и действовали во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.
Обновлено в 17.55 24 февраля. Войска РФ осуществили атаку на Севере, Востоке, Юге, а также на Западе – в Волынской и Ивано-Франковской областях.
Все воинские подразделения находились на своих позициях.
Предварительно, в районе ООС было сбито семь самолетов Военно-космических сил РФ.
Отражено нападение на Счастье, во время которого подбито два танка и уничтожено около 50 российских оккупантов.
По данным Одесской областной госадминистрации, в результате удара на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек (восемь мужчин и десять женщин).
Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов шестерых человек. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу.
Один из спасенных скончался в медицинском учреждении.
По данным Генштаба, Вооруженные силы отбили остров Змеиный.
Над Межигорьем Киевской области сбили российский вертолет Ка-52.
Оккупанты запустили две ракеты в Бровары Киевской области.
Известно, что ближе к 18.00 под Черниговом сдался российский разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады. Военные думали, что их везут домой после учений, а не воевать.
Ближе к вечеру стало известно, что российский десант, который высадился на аэродром в Гостомеле под Киевом, был заблокирован. Наши военные нанесли артиллерийский удар по аэродрому на поражение.
По данным веб-сайтов отслеживания полетов, интенсивное воздушное движение избегало региона, который охватывает Украину и ее границы с Россией.
Напомним, что около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.
Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.