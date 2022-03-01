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Факты / Украина

ВСУ уничтожили элитную группу кадыровцев: они планировали убийство Зеленского

Наташа Тарчевська редактор ленты
ВСУ уничтожили элитную группу кадыровцев: они планировали убийство Зеленского

Вражеские кадыровцы готовили спецоперацию по убийству президента Украины Владимира Зеленского. Вся элитная группа кадыровцев была уничтожена.

Об этом официально заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– У них было распределение на две группы, мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая сейчас под прицелом. Мы никому не отдадим ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, убирайтесь отсюда, — подчеркнул он.

Информацию украинские власти получили от представителей ФСБ, которые, отказываясь от участия в войне против Украины, решили предупредить официальный Киев о планах кадыровцев.

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