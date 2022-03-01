ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна

ЗСУ знищили елітну групу кадирівців: вони планували вбивство Зеленського

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
ЗСУ знищили елітну групу кадирівців: вони планували вбивство Зеленського

Ворожі кадирівці готували спецоперацію зі вбивства президента України Володимира Зеленського. Уся елітна група кадирівців була знищена.

Про це офіційно заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– У них був розподіл на дві групи, ми їх відслідковували. Одну групу було накрито в Гостомелі, інша зараз під прицілом. Ми нікому не віддамо ні нашого президента, ні нашу країну. Це наша земля, забирайтеся звідси геть, – підкреслив він.

Інформацію українська влада отримала від представників ФСБ, які, відмовляючись від участі у війні проти України, вирішили попередити офіційний Київ про плани кадирівців.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка