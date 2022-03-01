ЗСУ знищили елітну групу кадирівців: вони планували вбивство Зеленського

Ворожі кадирівці готували спецоперацію зі вбивства президента України Володимира Зеленського. Уся елітна група кадирівців була знищена.
Про це офіційно заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
– У них був розподіл на дві групи, ми їх відслідковували. Одну групу було накрито в Гостомелі, інша зараз під прицілом. Ми нікому не віддамо ні нашого президента, ні нашу країну. Це наша земля, забирайтеся звідси геть, – підкреслив він.
Інформацію українська влада отримала від представників ФСБ, які, відмовляючись від участі у війні проти України, вирішили попередити офіційний Київ про плани кадирівців.