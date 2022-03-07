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Факты / Происшествия

Под завалами нашли тела восьми человек: войска РФ снова обстреляли Харьков

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Под завалами нашли тела восьми человек: войска РФ снова обстреляли Харьков

За сутки с 6 по 7 марта российские войска снова обстреливали и бомбили с воздуха жилые кварталы и различные объекты Харькова, а также сельские населенные пункты области, в результате чего произошло множество пожаров.

6 марта в 19.15 было очередное массированное авиабомбардирование Харькова, в результате чего полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:

  • по ул. Карбышева – три пожара, из которых два – в 15- и 4-этажных жилых домах;
  • Гимназическая набережная – пожар в Харьковском музучилище;
  • Московский проспект – 10 пожаров, из которых семь в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, один – в медучреждении;
  • Майдан Героев Небесной сотни – семь пожаров, четыре из которых — жилые здания.

Также в результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 построек на улице Гиршмана, Чернышевского, Алчевских, Мироносицкая.

Спасатели во время ликвидации пожаров и разборки завалов эвакуировали около 200 человек. Под завалами нашли тела восьми погибших. Окончательная информация о погибших и пострадавших сейчас уточняется.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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