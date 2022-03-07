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Факти / Україна

У Харкові через артобстріл супермаркету загинуло четверо людей, 15 поранено

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Харкові через артобстріл супермаркету загинуло четверо людей, 15 поранено

Вчора, 6 березня, у Харкові російські військові артилерією обстріляли супермаркет, внаслідок чого чотири людини загинуло, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Трагедія сталася близько опівдня по вул. Академіка Вальтера. Наразі правоохоронці встановлюють тип артилерійських снарядів, які використав ворог.

– Внаслідок вказаних дій країни-агресора загинуло щонайменше чотири особи, тілесні ушкодження отримали більше 15 осіб, – йдеться у повідомленні.

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

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Фото: ДСНС

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