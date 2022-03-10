Російсько-українська війна буде призупинена через 7-10 днів, а далі керівництво Кремля намагатиметься заморозити конфлікт, щоб не визнавати своєї поразки.

Такий прогноз в інтерв’ю дав журналіст-розслідувач Христо Грозєв із видання Bellingcat, який відстежує дії російських військ та внутрішньополітичну ситуацію у РФ.

Його запитали, скільки триватиме війна і коли Україна прийде до перемоги над російським окупантом.

– Складно назвати кінець, бо, швидше за все, це не буде різкий кінець, що, мовляв, ось сьогодні закінчилася війна. Боюся, що буде період, коли незрозуміло – чи закінчилася війна, чи ні. Але кровопролиття не буде більше, і це найважливіше. Я думаю, що ми наближаємось до цього. І це питання тижня чи, можливо, 10 днів, – сказав Христо Грозєв.

Він додав, що російські позиції слабшають, а керівництво у Росії це розуміє.

– Їм вигідніше не називатиме війну закінченою, але зупинити її на якомусь замороженому етапі, – сказав журналіст-розслідувач.

Він вважає, що на цьому етапі вже в силу увійдуть внутрішньополітичні сили в Росії, завдяки чому буде змінено путінський режим.

Джерело: Алеся Бацман