Март, 12 в 12:08

Полиция Черкасской области обнародовала фото дома и автомобилей, на которые поздно вечером 11 марта упала российская ракета.

Вражеский снаряд сбили силы противовоздушной обороны Украины.

Благодаря своевременному уведомлению об опасности и слаженной реакции жителей области никто не пострадал.

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Обломки летательного аппарата повредили только дом и стоящие во дворе автомобили.

– Ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги. Следите за официальными сообщениями и следуйте всем инструкциям, – обратился к жителям и гостям области глава Черкасской военной администрации Игорь Табурец.

В течение суток 11 марта на территории области шесть раз звучали сирены.

Пока продолжалось сбивание ракеты, люди в укрытиях находились около пяти часов.

12 марта жители Черкасс и области провели в укрытиях около половины ночи – с 03.10 до 08.10.

В 12.04 12 марта воздушную тревогу объявили в Уманском районе.

Поврежденные дом и автомобили: в Черкасской области сбили вражескую ракету / 3 фотографии

12 марта начались семнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Табурец, Полиция Черкасской области

Фото: Полиция Черкасской области