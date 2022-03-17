8 генералов РФ за 20 дней войны: почему россияне теряют элитное командование

В первые дни войны под Гостомелем украинские военные разгромили колонну 141 моторизированного полка Росгвардии Чечни. Тогда погиб командир элитного кадыровского полка Магомет Тушаев. Кроме него, ликвидировали под Мариуполем награжденного медалью За взятие Крыма генерала Андрея Суховецкого, а племянник начальника генерального штаба российской федерации генерал-майор Виталий Герасимов погиб под Харьковом. Всего погибших представителей высшего звена военной иерархии РФ – восемь.

— Есть такое известное военное выражение, которое говорит: гибель полка – это трагедия. Гибель полковника – это разгром. А что такое гибель восьми генералов? — говорит советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

Пока войско оккупантов идет в наступление — их генералы контролируют боевые действия из командно-штабных машин. Чаще это бронетранспортеры или вездеходы, оборудованные радиолокационным оборудованием для зашифрованной связи.

– У них же своей номенклатуры микроэлектроники не выпускается. Они делали так: покупали у китайцев те микросхемы, которые китайцы выдавали за свои, а на самом деле оно закуплено в Тайване. Назвали их эра или еще что-то в этом роде, и выдавали за свою разработку. Насколько оно работает, мы уже увидели, – сообщает специалист по оборонной политике Леонид Поляков.

Наши спецназначения перехватывают разговоры оккупантов, которые вынуждены использовать обычные смартфоны, иногда даже с украинскими сим-картами.

После гибели генералов – полки оккупантов дезориентированы, они превращаются в живую мишень для ВСУ.

– Это катастрофа для любой армии. Потому что после того, как погибают генералы, соответственно, надо назначать новых. Эти новые вступают в курс дел, а это занимает некоторое время: пока он приедет, пока он поступит. Обычно, когда накрыли командный пункт, не остается и исполняющих обязанностей. Поэтому это на несколько суток парализует армию, — говорит Арестович.

Украинцы — миролюбивая нация. Но когда захватчики приходят сюда с оружием – от оружия и умирают. Накануне Владимир Зеленский призвал русских солдат не идти в Украину на верную смерть.

На родине убитых русских генералов не хоронят с почестями. Министерство обороны РФ даже не комментирует потерю своих самых титулованных военных.

Напомним, ранее генерал США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что возможности российской армии атаковать Украину иссякнут примерно через десять дней.