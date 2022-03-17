8 генералів РФ за 20 днів війни: чому росіяни втрачають елітне командування

У перші дні війни під Гостомелем українські військові розгромили колону 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні. Тоді загинув командир елітного кадирівського полку Магомет Тушаєв. Нагородженого медаллю За взяття Криму генерала Андрія Суховєцкого ліквідували під Маріуполем. Племінник начальника генерального штабу російської федерації, генерал-майор Віталій Герасимов загинув під Харковом. Всього загиблих представників найвищої ланки військової ієрархії РФ – восьмеро.

– Є такий вислів відомий воєнний, який гласить: загибель полку – це трагедія. Загибель полковника – це розгром. А що таке гибель восьми генералів? Це тотальний розгром, – каже радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Доки військо окупантів іде в наступ – їхні генерали контролюють бойові дії із командно-штабних машин. Найчастіше це бронетранспортери або всюдиходи, обладнані радіолокаційним устаткування для зашифрованого зв’язку.

– У них же своєї номенклатури мікроелектроніки не випускається. Вони робили так: купували у китайців ті мікросхеми, які китайці видавали за свої, а насправді воно закуплене в Тайвані. Називали їх ера чи ще щось таке, і видавали за свою розробку. Наскільки воно працює, ми вже побачили, – повідомляє фахівець з оборонної політики Леонід Поляков.

Наші спецпризначенні перехоплюють розмови окупантів, які змушені використовувати звичайні смартфони, подекуди навіть з українськими сім-картками.

Після загибелі генералів полки окупантів дезорієнтовані. Вони перетворюються на живу мішень для ЗСУ.

– Це катастрофа для будь-якої армії. Тому що після того, як гине генерал, відповідно треба призначати нового. Цей новий вступає в курс справ, це займає деякий час: поки він приїде, поки він вступить. Зазвичай, коли накрили командний пункт, не залишається і виконуючих обов’язків. Тому це щонайменше на декілька діб паралізує цю армію, – говорить Арестович.

Українці – миролюбива нація. Але коли загарбники приходять сюди зі зброєю – від зброї і помирають. Напередодні Володимир Зеленський закликав російських солдатів не йти в Україну на вірну смерть.

На батьківщині убитих російських генералів не ховають з почестями. Міністерство оборони РФ навіть не коментує втрату своїх найтитулованіших військових.

Нагадаємо, раніше генерал США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що можливості російської армії атакувати Україну вичерпаються приблизно через десять днів.