Каждый украинец получит возмещение: МВД фиксирует доказательства преступлений РФ

Министерство внутренних дел начало проект по видеофиксации всех военных преступлений России, чтобы каждый пострадавший украинец смог получить компенсацию. Такое заявление во время брифинга 19 марта сделал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщают в Медиа Центре Украины.

– С начала войны российские военные совершили сотни тысяч преступлений против человечности и военных преступлений. Нацполиция и МВД фиксируют все эти случаи, это очень важно для будущих судов. Для этого МВД начинает проект по видеофиксации всех преступлений. Всем, кто выехал с оккупированных территорий, необходимо предоставить показы, в том числе видео- и фотодоказательства. Чтобы потом Россия возместила весь ущерб, это сотни миллиардов долларов, – сказал Антон Геращенко.

Он подчеркнул, что очень много преступлений было совершено на временно оккупированных РФ территориях.

– Известно о расстреле трех граждан Украины в Бородянке, случайно вышедших на позицию россиян. Их раздели, осмотрели телефоны, а затем расстреляли, чтобы украинцы не рассказали о позициях, – сообщил Геращенко.

Он утверждает, что пока нет зафиксированных и задокументированных фактов изнасилований, но об этих случаях известно благодаря перехвату разговоров российских захватчиков.

– Другая категория преступлений – мародерство и грабеж. Каждый гражданин Украины, ставший жертвой такого преступления, в будущем получит компенсацию от государства-агрессора. Пока невозможно посчитать повреждение инфраструктуры, но все будет возмещено за счет активов российского Центробанка и других государственных российских институций, счета которых сейчас заморожены заграницей, – заявил советник министра.

Геращенко утверждает, что все военные преступления будут рассмотрены украинскими судами, а всех осужденных – объявят в международный розыск.